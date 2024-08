Agência Brasil Pastor não disse se ex-presidente irá discursar contra Moraes

O pastor Silas Malafaia , que organiza um ato contra o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) em 7 de setembro , confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará presente e vai ajudar na convocação de apoiadores para o evento. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

De acordo com o religioso, a manifestação desta vez terá um tom mais agressivo em comparação com eventos anteriores e vai focar nos ataques contra Moraes. "O pau vai torar em cima desse cara", disse Malafaia ao anunciar o evento.

No ato de fevereiro, tanto Bolsonaro quanto o religioso pediram a líderes políticos que não fizessem ataques diretos ao magistrado. Agora, após a série de reportagens da Folha de S. Paulo que revelaram um suposto esquema paralelo de investigação do ministro envolvendo as estruturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do STF, a ala bolsonarista quer ser mais incisiva em suas críticas.

"Mas agora todos vão falar o que quiser", diz o pastor, dizendo que também subirá o tom: "Vou pedir o impeachment e cadeia para ele [Alexandre de Moraes"]. Vai ser um discurso veemente".

Malafaia afirma que não vai "caluniar nem injuriar". Nem "entrar nessa histeria de que o STF tem que acabar. Só tolo defende isso, e eu não sou tolo". O foco será exclusivamente em Moraes.

E Bolsonaro?

O religioso, no entanto, não afirmou à coluna se Bolsonaro vai discursar contra o magistrado, uma vez que é alvo de uma série de investigações em que Moraes é o relator.

"Não mando no que ele fala. Mas, pelo que conheço, o Bolsonaro não vai entrar em conflito com o Alexandre", diz Malafaia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .