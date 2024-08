Reprodução/redes sociais Lula estreia na campanha de Boulos em comício

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez sua estreia na campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo neste sábado (24), em um comício na Zona Sul paulista.

Em seu discurso, o mandatário fez críticas discretas ao influenciador Pablo Marçal (PRTB) , que se classifica ‘anti-sistema’ nos seus materiais de campanha.

"Não pode olhar a raposa e achar que vai tomar conta do nosso galinheiro", disse o presidente. "Estou vendo a campanha agora e algumas pessoas dizendo ‘vote em mim que eu não sou da política’. Eu quero votar no Boulos porque ele é da política, ele tem partido. Quem tem partido tem compromisso", concluiu.

"Boulos é candidato do PT", diz Lula

Lula afirmou que sobrevivência da democracia está em jogo no país. Além disso, destacou também o fato de, pela primeira vez, não pedir votos para um candidato do PT em São Paulo.

“Com muito orgulho, estou pela primeira vez na cidade de São Paulo pedindo voto para um companheiro que não é do PT. E isso a gente só faz quando aprende, quando tem discernimento e quando deixa de pensar pequeno. Isso a gente só faz quando pensa nos interesses da maioria e não apenas nos nossos interesses pessoais e partidários”, explicou o presidente, que é fundador do PT.

“Então, a gente não tem que tratar o Boulos como candidato do PSOL. Ele é o candidato do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, do PV…”, reforçou o presidente.

