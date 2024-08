Alan Santos e Ricardo Stuckert/PR Bolsonaro e Lula polarizam a política nacional





Neste sábado (24), os dois principais cabos eleitorais das eleições municipais de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-SP), participaram de compromissos em São Paulo .

Lula esteve presente em um evento na Zona Sul de São Paulo, onde conversou com eleitores da coligação da qual o PT faz parte.

Enquanto isso, Bolsonaro deixou São José do Rio Preto após participar da festa de peão de Barretos, retornando a Guarulhos para se reunir com lideranças dos partidos da coligação em que o PL está inserido.

As eleições em São Paulo são tratadas como fundamentais por ambos os líderes, com vistas a 2026. A cidade, que possui o maior número de eleitores do país, exerce grande influência no debate político nacional.

Por isso, tanto Lula quanto Bolsonaro estão empenhados em garantir apoio para suas respectivas coligações, buscando consolidar sua força política na próxima eleição presidencial, apesar de Bolsonaro estar impedido de concorrer.

No cenário eleitoral atual, Guilherme Boulos (PSOL-SP) conta com o apoio de Lula, enquanto Ricardo Nunes (MDB-SP) é apoiado por Bolsonaro. Tabata Amaral (PSB-SP) tem como principal cabo eleitoral o vice-presidente e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB-SP).





Outros candidatos

Por sua vez, Pablo Marçal (PRTB-SP) mantém maior ligação com o bolsonarismo, apesar das críticas recebidas de Bolsonaro, e José Luiz Datena (PSDB-SP) é apoiado por Aécio Neves (PSDB-MG), uma das principais lideranças do PSDB no país.

A disputa pelo apoio dos eleitores em São Paulo é vista como um termômetro para a influência de Lula e Bolsonaro no cenário político nacional, com reflexos que podem se estender até a eleição presidencial de 2026.

