A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14) uma operação que mira blogueiros bolsonaristas que ameaçaram e atacaram integrantes da corporação. Dois dos alvos são Oswaldo Eustáquio e Allan dos Santos , que estão foragidos, por viverem no exterior. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , atendeu a um pedido da PF e lançou um novo mandato de prisão contra ambos.

Em nota, a PF informou que estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão e nove medidas cautelares em estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas e no Distrito Federal, além de mandados de prisão preventiva que não foram executados porque os alvos estão no exterior.

Além das ameaças dirigidas aos policiais federais, os investigadores consideram que Oswaldo Eustáquio pode ser acusado de corrupção de menores por utilizar o perfil de sua filha adolescente na rede "X" para realizar postagens criminosas.

“Há indícios de que OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO também utiliza sua filha adolescente e seus dois filhos menores de dois anos para a realização das postagens. Além do próprio dever de cuidado que seria suficiente para caracterizar o crime omissivo, em seu caso, há registros de incentivo às ações da filha, bem como da própria gravação dos filhos menores de doze anos na Espanha, sendo o vídeo em seguida postado pela filha adolescente”, diz o trecho da representação da PF.

Ainda, o Conselho Tutelar supervisionou as buscas realizadas na residência da família Eustáquio em Brasília, devido à presença de filhos menores de idade.

Os investigadores revelam que o plano de ataques e ameaças contra os policiais começou com Allan dos Santos, com a intenção de intimidar e expor os policiais envolvidos em casos sob a supervisão do ministro Alexandre de Moraes.

Na representação enviada ao juiz, foram detalhadas ameaças contra delegados, segundo O Globo, incluindo mensagens intimidatórias, exposição de fotos e até a colocação de um objeto no carro de um dos delegados, como forma de demonstrar que o grupo criminoso tem conhecimento do endereço dos policiais. Também foram divulgadas informações sobre familiares dos delegados da PF.





Alvo por exposição

Ednardo Davila Mello, conhecido como Ed Raposo, é outro alvo da operação. Ele “aderiu à campanha de exposição / intimidação dos policiais federais que atuam nos casos do STF”, ao expor um delegado, dizendo que ele era “o responsável por supostas ações ilegais do STF”, segundo O Globo.

Ed Raposo ainda incentivou, através de uma rede social, que a filha adolescente de Oswaldo Eustáquio obtivesse uma foto do servidor.

“Tal fato, considerando o histórico de atos de violência já praticados, pode extrapolar o ambiente virtual, consubstanciando-se em ataques físicos em face dos policiais federais; isso porque a sugestão foi lançada e seu alcance é imprevisível”, diz a representação da PF.

