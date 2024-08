Divulgação/Voepass A aeronave tinha 14 anos de fabricação

Um documento obtido pelo GLOBO revelou detalhes sobre a inspeção do avião ATR-72 da VoePass que sofreu um acidente em Vinhedo (SP) na sexta-feira (9). O relatório aponta que a aeronave apresentava diversos problemas com "ação corretiva retardada", indicando que alguns reparos estavam pendentes. Enquanto a maioria dos itens listados eram triviais, como cortinas rasgadas e assentos quebrados, quatro questões poderiam ter impacto na operação da aeronave, incluindo um defeito no painel de navegação.

Entre os problemas mencionados no relatório, destaca-se um defeito no EHSI (Indicador Eletrônico de Situação Horizontal). Este dispositivo é responsável por consolidar informações de navegação, como bússola, GPS e radar, em um único visor. Embora não seja indispensável para o voo, a ausência do EHSI pode complicar a interpretação de dados pelo piloto, especialmente em situações críticas. Não está claro se esse problema contribuiu diretamente para o acidente, mas a ausência de dispositivos de navegação pode aumentar a carga de trabalho dos pilotos.

Outras questões identificadas, consideradas menores, incluem:

Uma luz de alerta acesa na ignição do motor.

Um dos freios de rodas inoperante (o avião possui seis freios de roda).

Limpador de para-brisa do lado do copiloto quebrado.

Problemas na fivela do cinto de segurança de dois assentos de passageiro.

Esses problemas são menos críticos para a segurança do voo, mas ainda assim podem afetar a operação da aeronave.

O relatório também menciona vários itens não críticos para a segurança, mas que refletem descuidos na manutenção voltada ao conforto, como:

Rasgos no carpete e problemas no ar-condicionado.

Porta-copos do assento do piloto ausente.

Resposta da VoePass

Em resposta ao relatório, a VoePass não negou os problemas listados, mas afirmou que a aeronave estava em conformidade com os padrões exigidos para decolagem. Em comunicado à imprensa, a empresa declarou:

"Em relação ao acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira, 9 de agosto de 2024, com o voo 2283, na região de Vinhedo-SP, a VOEPASS reitera que a aeronave estava aeronavegável, com todos os sistemas requeridos em funcionamento, cumprindo com todos os requisitos e exigências estipulados pelas autoridades e legislação setorial vigente."

A VoePass também afirmou estar colaborando plenamente com a investigação para garantir uma conclusão rápida e esclarecedora. Além disso, a empresa está oferecendo suporte às famílias das vítimas, providenciando transporte, hospedagem e apoio emocional.