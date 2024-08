Divulgação/Polícia Federal Dinheiro encontrado pela PF

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta (14) a Operação 18 minutos, que tem como alvos quatro desembargadores e dois juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão. Segundo as investigações, eles são suspeitos de fraudar decisões judiciais para desviar recursos.

A decisão ocorre por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou o bloqueio de bens e o afastamento de autoridades de cargos públicos dos envolvidos no esquema.

Os alvos da operação são:

Desembargadora Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa (cunhada do ex-presidente José Sarney)

Desembargador Marcelino Everton Chaves

Desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho

Desembargador Antônio Pacheco Guerreiro Júnior

Juíza Alice de Sousa Rocha

Juiz Cristiano Simas de Sousa

Ex-Juiz Sidney Cardoso Ramos, entre outros.





Segundo informações do g1, a PF diz que há uma organização criminosa, dividida em três núcleos, sendo os membros ex-servidores do Banco, advogados e magistrados.

PF cumpre, ao todo, 55 mandados de busca e apreensão Divulgação/Polícia Federal Joias encontradas pela PF Divulgação/Polícia Federal Dinheiro encontrado pela PF Divulgação/Polícia Federal Dinheiro encontrado pela PF Divulgação/Polícia Federal Relógios encontrados pela PF Divulgação/Polícia Federal





Uma das decisões judiciais do TJ do Maranhão que está sendo contestada envolve acusações de que os suspeitos tentaram desviar R$ 14 milhões.

Em comunicado à imprensa, o TJ do Maranhão declarou que:

"O TJMA colabora com operação da PF determinada pelo STJ. O Tribunal de Justiça do Maranhão comunica que tem colaborado com a 'Operação 18 minutos', realizada pela Polícia Federal, cumprindo determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na manhã desta quarta-feira (14/08), em algumas unidades do prédio-sede do TJMA e do Fórum de São Luís. Com fundamento no princípio da transparência e governança, o TJMA atende à determinação do STJ, que expediu mandados de busca e apreensão para a realização da operação pela PF".

