Reprodução/Instagram Raquel Cattani foi assassinada em MT

A produtora de queijo artesanal Raquel Cattani , filha do deputado estadual bolsonarista Gilberto Cattani (PL-MT), foi assassinada com mais de 30 facadas, informou a perícia. A mulher de 26 anos foi encontrada sem vida em sua residência , num sítio localizado no Assentamento Pontal do Marapé, no município de Nova Mutum, na região médio-norte do Mato Grosso , na manhã desta sexta-feira (19).

"Diversas manchas de sangue no local e diversas lesões. Foram coletadas amostras de DNA para tentar chegar no agressor, mas sabemos que a vítima tentou resistir. Foram mais de 30 lesões de arma branca no corpo", explicou o perito Jomar Silva Magalhães, em entrevista coletiva.

O perito ainda explicou que Raquel Cattani morreu por volta das 21h da quinta-feira (18), mas só foi encontrada pela manhã do dia seguinte. A empresária deixa dois filhos, sendo um menino de seis anos e outra menina de apenas três.

Investigação

A Polícia Civil encontrou uma TV quebrada e sinais de luta na casa de Raquel. Além disso, o celular e uma motocicleta da vítima foram levados no dia do crime. Até o momento, as autoridades não divulgaram o nome de nenhum suspeito. O ex-marido de Raquel foi ouvido por policiais ao chegar na casa da empresária.

O assassinato comoveu autoridades locais, estaduais e nacionais. Além do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), também lamentou a notícia.

