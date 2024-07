Divulgação Raquel Cattani morreu por volta das 21h da quinta-feira (18)

Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi encontrada morta na sexta-feira (19) em um sítio de aproximadamente 50 hectares, afastados da cidade. O local mais próximo é Tapurah (MT), cerca de 40 km de distância por estrada de terra. Segundo os peritos, a mulher, de 26 anos, foi vítima de mais de 30 facadas na região médio-norte do Mato Grosso.

A residência onde a jovem vivia está localizada dentro do Portal do Marape, em Nova Mutum (Mato Grosso). No entanto, a área urbana da cidade fica distante cerca de 160 km da propriedade rural.

Testemunhas relataram que os sítios mais próximos estão a aproximadamente 1 km de distância da casa onde Raquel foi encontrada. O deputado Gilberto Cattani também reside em uma casa próxima, a 2km da residência da filha.

Além dos sítios, há também um pequeno vilarejo situado aproximadamente a 3 km da propriedade rural.

Imagem de drone do sítio que Raquel Cattani morava





De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada sozinha dentro de um dos quartos de sua casa na manhã de sexta-feira. Segundo a perícia, ela morreu na noite de quinta-feira (18).

"Diversas manchas de sangue no local e diversas lesões. Foram coletadas amostras de DNA para tentar chegar no agressor, mas sabemos que a vítima tentou resistir. Foram mais de 30 lesões de arma branca no corpo", explicou o perito Jomar Silva Magalhães, em entrevista coletiva.

Raquel Cattani deixa dois filhos, sendo um menino de seis anos e uma menina de apenas três. O corpo foi velado na manhã de sábado (20), na Capela Bom Jesus, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá.

