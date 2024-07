Reprodução/Instagram Raquel Cattani foi assassinada em MT

A produtora de queijo Raquel Cattani , filha do deputado estadual bolsonarista Gilberto Cattani (PL-MT), foi encontrada morta em sua residência, num sítio localizado no Assentamento Pontal do Marapé, no município de Nova Mutum, na região médio-norte do Mato Grosso , na manhã desta sexta-feira (19). Ela deixa dois filhos pequenos.

De acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso , o corpo de Raquel foi encontrado por um familiar em um dos quartos da casa. A investigação aponta que a mulher de 26 anos apresentava um ferimento causado por arma branca. A suspeita é que ela tenha sido morta com uma faca. As equipes policiais permanecem no local e buscam colher informações de familiares, amigos e vizinhos.

Na cena do crime, policiais encontraram uma televisão quebrada. Além disso, uma motocicleta de Raquel foi levada do local. Em nota, a Polícia Civil esclareceu que ainda não há suspeitos. Segundo o boletim, o ex-marido de Raquel se apresentou na casa onde ocorreu o crime e também será ouvido pela Polícia Civil.

Autoridades se posicionam

NOTA DE PESAR pic.twitter.com/aXDUIJf6Fo — Governo de Mato Grosso (@GovMatoGrosso) July 19, 2024

Em comunicado oficial, o governo do Mato Grosso lamentou o incidente e disse que não poupará esforços para encontrar o criminoso.

“Recebemos a notícia da morte da filha do nosso amigo Cattani e imediatamente determinei que nossas forças de segurança atuem para esclarecer o que ocorreu. Uma morte chocante, ainda mais para um pai. Eu e Virginia estamos em oração para que Deus possa dar forças e conforto ao deputado e toda sua família”, lamentou o governador Mauro Mendes (União Brasil).

Através das redes sociais, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), também se posicionou. "Que as investigações possam levar a justiça ao caso e, acima de tudo, que Deus conforte a família neste momento de angústia", disse.

Até a publicação desta matéria, Gilberto Cattani não havia se manifestado sobre a morte da filha.

