Após a Câmara dos Deputados votarem urgência para o PL do Aborto , com apoio de muitos parlamentares, o site de políticos do Partido Liberal foram derrubados. O endereço oficial do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi inativado na noite deste sábado (15).

Além de estar fora do ar, o site do deputado também conta com um tuíte antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

"Nossos fãs não param de crescer. Siga o Lula no Instagram", diz a postagem do petista de 2018, ocasião que Eduardo curtiu uma foto do presidente sem camisa no Instagram. Minutos depois, o "like" foi desfeito.

Além do deputado, outros membros do PL como Bia Kicis (DF), Alexandre Ramagem (RJ) e Delegado Paulo Bilynskyj (SP), que se posicionaram a favor do PL do Aborto estão com os sites fora do ar.

No site dos demais, a mensagem que aparece é de erro interno no servidor.

"Esse é um ataque criminoso de alguém intolerante, que não respeita quem pensa diferente. Já estamos trabalhando para recuperar o site e vamos denunciar os responsáveis por esse ataque cibernético", afirmou Bia Kicis ao jornal O Globo.

Conta assume ataque

Ontem (15), uma conta no X (antigo Twitter) assumiu o ataque hacker. "Está proibido ter site se você pertence a bancada do estupro", diz a mensagem.

A invasão acontece em meio a manifestações nas ruas do país que protestam contra o PL nº 1.904/2024, que equipara o aborto após a 22ª semana de gravidez ao crime de homicídio.

PL do aborto

O projeto sugere alterações no Código Penal, estabelecendo que o aborto realizado em fetos com mais de 22 semanas seja considerado homicídio simples, com uma pena de 6 a 20 anos para o caso da interrupção provocada.

É importante ressaltar que a legislação brasileira não estabelece um prazo máximo para interromper a gestação de maneira legal.



O aborto é considerado crime no Brasil, no entanto, existem três exceções em que ele pode ser realizado: quando a gravidez é resultado de um estupro, anencefalia fetal, ou seja, má formação do cérebro do feto, ou gravidez que coloca em risco a vida da gestante.

O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), afirmou à colunista Raquel Landim que o projeto ainda não tem data para ser votado, mas que vai indicar uma "mulher moderada" para relatar o PL do aborto e que será discutido com a bancada feminina. Se aprovado, o texto seguirá para análise do Senado.



