Reprodução: Redes Sociais Marcha para Jesus acontece nesta quinta-feira (30)

A 32ª edição da Marcha para Jesus acontece nesta quinta-feira (30), em São Paulo, a partir das 10h na estação Luz do metrô, no centro da cidade, com destino à praça Campo de Bagatelle, na zona norte, onde há um palco para as apresentações de música gospel e louvor. O evento conta com mais de 17 atrações.

A Marcha para Jesus é liderada pela Igreja Renascer em Cristo, que reúne igrejas cristãs, e deixa o evento aberto para toda a população.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) , confirmaram presença no evento. O presidente Lula (PT) também foi convidado pelo apóstolo Estevam Hernandes, um dos organizadores, mas o petista não chegou a confirmar presença.

Tarcísio também esteve presente na Marcha para Jesus no ano passado, enquanto Lula e Nunes não compareceram. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve nas edições de 2019 e 2022, como mandatário e em 2023 como convidado. Na edição deste ano, a presença dele não foi confirmada.

Discurso

Ricardo Nunes (MDB) percorre o trajeto em cima do trio elétrico ao lado da primeira-dama, Regina Carnovale Nunes; Por volta das 10h, os fiéis fizeram uma oração por Nunes, que realizou um discurso logo em seguida.

"Eu amo Jesus Cristo", disse o prefeito. Estevam Hernandes exaltou a presença de Nunes, dizendo que "um líder que reconhece a importância de Jesus Cristo para São Paulo e para o Brasil".

Ao discursar, Nunes pediu orações à população do Rio Grande do Sul e elogiou sua esposa, que esteve no estado gaúcho auxiliando as vítimas das enchentes. "Ela voltou para participar da marcha", disse o prefeito.

Atrações

Entre os cantores e músicos confirmados estão:

Aline Barros

Bruna Karla

Cassiane

Gabriel Asaph

Isadora Pompeo

Jefferson & Suellen

Lukas Agustinho

Midian Lima

Morada

Renascer Praise

Thalles Roberto

Theo Rubia

Ton Carfi

Valesca Mayssa

Victin

A Marcha para Jesus de 2024 tem como tema Dupla Honra, que faz referência ao versículo "Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra". No ano passado, o evento contou com 300 mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar.

Vias interditadas

Praça da Luz , nos dois sentidos - Das 21h de quarta às 10h30 de quinta.

Avenida Tiradentes , sentido aeroporto, entre a praça da Luz e rua dos Bandeirantes - Quinta, das 4h às 12h30.

Avenida Tiradentes , sentido Santana, entre as ruas Mauá e dos Bandeirantes -

Quinta, das 7h às 12h.

Avenida Santos Dumont , nos dois sentidos, entre rua dos Bandeirantes e ponte das Bandeiras - Quinta, das 7h às 13h.

Avenida Santos Dumont , nos dois sentidos, entre ponte das Bandeiras e praça Campo de Bagatell - Quinta, das 9h às 13h30.

Praça Campo de Bagatelle - Quinta, das 9h às 14h.

Avenida Santos Dumont , nos dois sentidos, entre praça Campo de Bagatelle e av. General Pedro Leon Schneider - Quinta, das 10h às 14h30.

Avenida Santos Dumont , nos dois sentidos, entre as av. General Pedro Leon Schneider e Braz Leme - Sexta (31), de 0h01 à 1h.

Alterações nas linhas de ônibus

9191/10 Jd. Elisa Maria - Bom Retiro

179X/10 Jd. Fontalis - Metrô Barra Funda

106A/10 Metrô Santana - Itaim Bibi

175T/10 Metrô Santana - Metrô Jabaquara

107T/10 Metrô Tucuruvi - Terminal Pinheiros

9717/10 Jd. Almanara - Santana

271C/10 Pq. Vila Maria - Terminal Princ Isabel

1156/10 Vila Sabrina - Pça. do Correio

118C/10 Jd. Pery Alto - Metrô Santa Cecília

119C/10 Vila Sabrina - Term. Princesa Isabel

701A/10 Pq. Edu Chaves - Metrô Vila Madalena

271P/10 Cangaíba - Pça. Do Correio

1178/31 São Miguel - Praça do Correio

1178/32 Abel Tavares - Praça do Correio

1178/42 Conj. Hab. Vl. Silvia - Praça do Correio

1178/33 Praça do Correio - São Miguel

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.