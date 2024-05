Montagem iG / Imagens: Marcello Casal jr/Agência Brasil e Rovena Rosa/Agência Brasil Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, e Ricardo Nunes, atual prefeito da capital paulista

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (29) indica empate técnico na disputa pela prefeitura de São Paulo . O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 24% das intenções de voto, enquanto o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), aparece com 23%.

A pesquisa analisou dois cenários, com empates técnicos 'invertidos' entre os candidatos: Boulos lidera a disputa no cenário principal, mas o atual prefeito toma a sua posição no cenário alternativo.

Cenário principal

No cenário principal, que considera todos os candidatos, Boulos e Nunes aparecem com 1% de diferença na intenção de votos. Confira os resultados:

Guilherme Boulos (PSOL): 24%

Ricardo Nunes (MDB): 23%

José Luiz Datena (PSDB): 8%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Pablo Marçal (PRTB): 7%

Marina Helena (Novo): 4%

Kim Kataguiri (União): 4%

João Pimenta (PCO): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

Fernando Fantauzzi (DC): 1%

Altino (PSTU): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 13%

Não sabem: 5%

Boulos também saiu na frente na pesquisa espontânea, em que o instituto não apresenta o nome dos candidatos para os participantes. Nesta modalidade, o deputado federal tem 13%, ante 9% de Nunes (embora 3% falem em votar no atual prefeito, sem citar o nome). Datena, Marçal e Tabata têm 1% cada.

Cenário alternativo



A segunda versão da pesquisa retira Datena e Kataguiri da disputa. Com isso, as posições na liderança se invertem, mas o empate técnico continua: Nunes vai a 26%, Boulos fica com 24%. Neste cenário, Tabata e Marçal atingem 9% cada e Marina Helena registra 6%.

Rejeição

A pesquisa do Datafolha também indica que Boulos é o candidato com maior rejeição: 32% dos participantes não votariam nele para prefeito de São Paulo. O coach Pablo Marçal aparece em segundo lugar, com 25% das respostas.

Na sequência do ranking de rejeição estão Nunes (24%), Datena (22%), Kataguiri (21%), Pimenta (19%), Altino (17%), Tabata (16%) e Maria Helena (14%).

Pesquisa Datafolha

O levantamento entrevistou 1.092 pessoas de 16 anos ou mais, de forma presencial em São Paulo, nos dias 27 e 28 de maio. A margem de erros é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

