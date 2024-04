Gustavo Moreno/SCO/STF Ministro do STF Flávio Dino

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino disse, nesta quarta-feira (10) em seu perfil no X (antigo Twitter) que a insistência de fazer ataques contra o ministro Alexandre de Moraes, além de ser “indigna”, é inofensiva.

Dino também compartilhou a nota do presidente da Corte, Roberto Barroso, que se manifestou após o dono do X, Elon Musk, ter postado vários ataques contra Moraes e o Supremo durante o fim de semana.

“Insistir em infundados ataques pessoais contra o Ministro Alexandre de Moraes, além de ser procedimento indigno, é inócuo”, declarou Dino. Ele adicionou que a nota de Barroso é uma mensagem para eventuais “interessados, interesseiros, nefelibatas ou oportunistas”.

A nota oficial do nosso Presidente Barroso é uma mensagem muito clara para eventuais interessados, interesseiros, nefelibatas ou oportunistas. Insistir em infundados ataques pessoais contra o Ministro Alexandre de Moraes, além de ser procedimento indigno, é inócuo. >>> https://t.co/ybUOdoIOAq — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 10, 2024

Na segunda-feira (8), o presidente do STF disse que “decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado”.

Embora não tenha mencionado Musk diretamente, foi o bilionário quem ameaçou remover todas as restrições impostas pela Justiça brasileira a perfis de usuários da plataforma.

De acordo com Barroso, todas as empresas que operam no Brasil estão sujeitas ao cumprimento da Constituição Federal. Afirma que há “inconformismo” com a democracia e “instrumentalização” das redes sociais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp