Reprodução/Governo Federal Presidente Lula (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou o avanço do extremismo em um comentário interpretado como uma indireta ao empresário Elon Musk durante cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (10).

Em meio ao atrito entre Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes , Lula disse que o extremismo permite que "empresário americano, que nunca produziu um pé de capim desse país, ouse falar mal da Corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro".

Apesar de Elon Musk ser sul-africano, tem cidadania norte-americana e construiu o seu império nos Estados Unidos.

"Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver em um regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo", disse Lula.

Musk fez publicações nos últimos dias em que acusa Moraes de ser um ‘ditador brutal’ . “Como o Congresso permite que Moraes tenha o poder de um ditador brutal? Eles [parlamentares] foram eleitos, ele [Moraes] não. Tirem ele de lá”, escreveu em sua conta no X, o antigo Twitter.

Além dos ataques a Moraes, o bilionário também citou Lula em uma de suas publicações: “Como Alexandre de Moraes se tornou um ditador no Brasil? Ele tem Lula na coleira”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp