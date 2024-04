Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Rodrigo Pacheco, presidente do Senado





Nesta quinta-feira (11), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), expressou elogios ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), destacando sua competência e sua relação positiva com o governo.

Essa posição contrasta diretamente com as críticas feitas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PL-AL), que rotulou o ministro como "incompetente".

Durante um evento, Pacheco enfatizou: "O que eu posso dizer é que eu me esforço muito para manter uma boa relação com o governo, com o próprio ministro Alexandre Padilha, por quem eu tenho afeição, eu tenho simpatia, e o considero também competente. Da parte do Senado Federal, nós vamos buscar ter o melhor relacionamento possível com o governo e com o próprio ministro Padilha".

As declarações de Pacheco surgiram em meio às críticas contundentes feitas por Arthur Lira a Alexandre Padilha. Lira, durante uma entrevista em uma feira agroindustrial em Londrina (PR) nesta quinta-feira, chamou Padilha de "incompetente" e o descreveu como um "desafeto pessoal".

O presidente da Câmara negou qualquer influência partidária na votação que manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão (RJ), acusado de envolvimento no assassinato de Marielle Franco (PSOL-RJ), afirmando que cada deputado é responsável por seu próprio voto.





Questionado se as críticas de Lira poderiam gerar uma crise institucional, Pacheco adotou uma postura conciliadora, destacando a importância de lidar com as divergências dentro do cenário político. "Todos precisam conviver com as divergências", ressaltou o senador.

