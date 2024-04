Reprodução: GOV Flávio Dino





O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve sua participação na sessão da Corte desta quarta-feira (10) realizada de maneira virtual devido a uma "indisposição gástrica" que o levou a buscar atendimento médico no Hospital UDI, em São Luís (MA).

Segundo informações do boletim médico da unidade hospitalar, Dino passou por exames em decorrência desse problema de saúde, mas foi liberado para repousar em casa e acompanhar as deliberações do Supremo.

"O Sr. Flávio Dino de Castro e Costa deu entrada no Hospital UDI, em São Luís, no dia 9 de abril para realização de exames de rotina após uma indisposição gástrica. Os exames se mostraram normais e ele foi liberado para repouso domiciliar", diz nota do hospital.



Enquanto o ministro se recuperava, a sessão do STF abordou temas importantes, incluindo a recente polêmica envolvendo Elon Musk, proprietário do X/Twitter, e o ministro Alexandre de Moraes.

Durante as discussões, o ministro Gilmar Mendes fez uma declaração enfatizando que as redes sociais ainda permitem ataques e discursos de ódio contra a democracia, destacando a importância de regulamentações nesse sentido.





Por sua vez, o ministro Moraes ressaltou que "pessoas de bem sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, de misoginia e de defesa da tirania".



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp