Reprodução/Silas Malafaia - 25.02.2024 Jair Bolsonaro (PL) acena para apoiadores em ato





O ex-presidente Jair Bolsonaro tem planejado como será sua manifestação marcada para o dia 21 de abril no Rio de Janeiro. Seus apoiadores já prometem uma forte presença para protestar, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal, com destaque para o ministro Alexandre de Moraes como alvo principal das críticas.

O cenário traçado indica que as críticas ao ministro partirão dos aliados e apoiadores de Bolsonaro, enquanto o próprio presidente será instruído a focar na defesa da liberdade de expressão e responder a acusações judiciais que enfrenta, como o caso da tentativa de pedir asilo político ao ficar hospedado na embaixada da Hungria, em Brasília, por dois dias, quando teve seu passaporte confiscado pela justiça brasileira.

Um dos pontos-chave que Bolsonaro usará em sua defesa é o parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que não identificou elementos que apontem para a tentativa de asilo político por parte do presidente.

A convocação para a manifestação inicialmente previa uma média de público similar ao ocorrido na Avenida Paulista recentemente.





No entanto, com os ataques públicos do empresário Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes, a expectativa é de que o evento no Rio de Janeiro conte com uma adesão ainda maior.

Além do Rio, Bolsonaro planeja realizar manifestações similares em outras cidades como Minas Gerais, Salvador e Florianópolis, visando mobilizar sua base para apoiar os candidatos apoiados por ele nas próximas eleições municipais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp