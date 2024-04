Presidente do México critica postura de EUA e Canadá em crise com Equador O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou nesta terça-feira (9) a postura de Estados Unidos e Canadá frente à crise diplomática com o Equador, considerando que não houve um repúdio contundente...

Home

Último Segundo

AFP

Presidente do México critica postura de EUA e Canadá em crise com Equador