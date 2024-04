ODD ANDERSEN Elon Musk desafia Alexandre de Moraes por 'censura' no X

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (9), uma moção de aplausos e lovour a Elon Musk , dono da rede social X (o antigo Twitter). A homenagem é aprovada após o bilionário entrar em conflito com o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF ).

De acordo com o Coronel Meira (PL-PE), responsável pela iniciativa, Musk merece a homenagem por "expor e enfrentar a censura política e infundada imposta pela justiça brasileira contra os usuários da plataforma no país". A moção foi aprovada por membros da oposição do governo, maioria na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Desde o último final de semana, Musk vem publicando uma série de críticas ao ministro Alexandre de Moraes. No sábado (6), o dono do X afirmou que liberaria contas na rede social que foram bloqueadas por decisões judiciais. No dia seguinte, Moraes incluiu o empresário no inquérito das milícias digitais.

Já nesta na segunda-feira (8), Musk fez uma publicação afirmando que Moraes tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numa "coleira" .





Discussão

A votação para a homenagem a Musk gerou discussões na Câmara dos Deputados. O parlamentar Glauber Braga (PSOL-RJ), por exemplo, criticou a iniciativa.

"Não adianta colocar a bandeira do Brasil nas costas e se dobrar, ficar de joelho para o bilionário para que tenha a soberania brasileira sendo atacada”, disse Braga em referência indireta a Gilvan da Federal (PL-DF), deputado bolsonarista que costuma usar uma bandeira do Brasil pendurada no ombro. Como resposta, Gilvan chamou o colega de "palhaço".

