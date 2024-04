Reprodução/Twitter Nos últimos anos, o PSDB encolheu muito em número de políticos

Com o encerramento da janela partidária – momento em que membros do legislativo podem mudar de partido sem perder os direitos do atual mandato –, na última sexta-feira (5), o PSDB ficou sem vereadores em 12 das 26 capitais brasileiras, de acordo com levantamento feito pelo jornal O Globo.







Perda de vereadores em SP e BH

A representação que os políticos do partido tinham em São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do país, não existe mais. Na capital paulista, a sigla tinha oito vereadores; sete deles se desfiliaram na última semana.

A única exceção é Carlos Bezerra Júnior, que era secretário municipal de Assistência Social, pediu exoneração da pasta para retomar o mandato e concorrer a reeleição. Apesar de ter continuado no partido, deve se desfiliar nos próximos dias, já que é aliado de primeira ordem do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Já em Belo Horizonte, o partido tinha somente um vereador, Henrique Braga, que agora é membro do MDB. Com isso, seu quadro representativo também foi zerado.

Outras capitais

O PSDB também perdeu vereadores em São Luiz (MA); João Pessoa (PB); Recife (PE); e Florianópolis (SC), com isso, a sigla ficou com zero cadeiras nessas capitais. No Rio de Janeiro (RJ); Maceió (AL); Vitória (ES); Curitiba (PR); Boa Vista (RR); e Aracaju (SE), o partido não tinha vereadores, além de também não ter conseguido filiar nenhum político.

Em Rio Branco (AC); Fortaleza (CE); Belém (PA); Teresina (PI); e Natal (RN), sua legenda também encolheu. Entretanto, o partido conseguiu manter ao menos um vereador em cada uma das capitais.

Capitais com novas filiações

Diferente das outras capitais, Cuiabá (MT) atraiu quatro novos vereadores nesta janela partidária, enquanto Campo Grande (MS) conseguiu cinco novos vereadores. Agora, ambas cidades possuem sete políticos ocupando as cadeiras cada uma.

Em Salvador (BA); Macapá (AP); Manaus (AM); Goiânia (GO); Porto Alegre (RS); Porto Velho (RO); e Palmas (TO), a situação partidária se manteve estabilizada. Nessas cidades, o PSDB conseguiu manter o mesmo número de cadeiras já conquistadas na última eleição.

