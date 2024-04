Reprodução Multa imposta pelo Ibama é de R$ 2500

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi multado pelo Ibama por ter importunado uma baleia jubarte durante passeio de moto aquática realizado por ele no litoral de São Paulo, no ano passado.







A multa imposta é de R$ 2.500,00. O auto da infração foi registrado dia antes da Polícia Federal (PF), concluir o inquérito e decidir não indiciar o ex-presidente. No entendimento da PF, o ex-capitão não praticou o crime de molestar cetáceos ao se aproximar do animal de forma intencional.

O Ibama, entende de outra forma. A entidade, que atua de forma autônoma na fiscalização ambiental, diz que Bolsonaro violou a lei. De acordo com uma portaria do órgão, ocorre o molestamento de cetáceos quando há uma aproximação a menos de 100 metros de animais marinhos, realizados através de embarcações ou outros veículos motorizados. A punição prevista na norma não está vinculada com a intenção de quem a pratica.

Em suas redes sociais, o ex-presidente diz que está sendo perseguido pelo órgão.

- A PF concluiu que eu não molestei a baleia, mas o IBAMA me dá 20 dias para se defender, com um boleto de R$ 2.500,00 de multa.



-PERSEGUIÇÃO SEM FIM.



-Jair Bolsonaro pic.twitter.com/fFAfYPHs7c — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 8, 2024









Em nota, o Ibama explicou que “a aproximação e molestamento das baleias alteram seu comportamento, que na costa brasileira são de reprodução e berçário, podendo colocar em risco não só indivíduos, mas como toda recuperação populacional da espécie”.

