Reprodução: Flickr - 31/03/2022 Sergio Moro desiste de disputar presidência

O julgamento do senador Sérgio Moro (Republicanos - PR) no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) foi adiado mais uma vez nesta segunda-feira (8). Dessa vez, o pedido de vista foi feito pelo desembargador Julio Jacob Junior e deve ser retomado amanhã (9).

O pedido veio após a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani votar contra cassar o mandato do senador. Ela seguiu o entendimento do relator, Luciano Falavinha, que votou pela absolvição.

Após o pedido de vista, o desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz pediu a palavra e também votou pela absolvição. Agora, o placar está 3 a 1 a favor de Moro.

Entenda o julgamento

As ações em julgamento foram movidas pelo PL e pela federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.

O PL e a federação Brasil da Esperança acusam o ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça de ter desequilibrado a disputa ao Senado no Paraná por gastos que consideram excessivos durante a pré-campanha.