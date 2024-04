Reprodução Luciano Bivar é investigado por suposta ameaça de morte





A Procuradoria-Geral da República enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que seja instaurado um processo de investigação contra o deputado federal Luciano Bivar, do partido União Brasil, por supostamente ameaçar de morte o novo presidente da legenda, Antônio Rueda.

Os fatos que levaram a essa solicitação têm origem em uma crise interna que abala as estruturas do partido.

De acordo com Antônio Rueda, Bivar teria feito uma ligação para um familiar seu no final de fevereiro, proferindo ameaças de morte. Essa denúncia levou Rueda a registrar uma representação criminal na Delegacia Especial de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Distrito Federal.

Contudo, como Luciano Bivar possui foro privilegiado, a acusação foi encaminhada ao STF para análise.

Além da suposta ameaça de morte, Rueda também pede investigações sobre a possível participação de Bivar em um incêndio que atingiu duas casas de sua família em Pernambuco. Bivar nega veementemente qualquer envolvimento nos acontecimentos mencionados.

O União Brasil é resultado da fusão entre o DEM e o PSL, e Luciano Bivar, ex-presidente do PSL, foi escolhido para liderar o partido até maio deste ano.

No entanto, uma divergência interna entre Bivar e Rueda levou ao afastamento deste último do cargo de presidente, gerando uma disputa que agora ganha contornos jurídicos.





O pedido da PGR ao STF busca não apenas apurar as acusações de ameaça de morte, mas também investigar outras possíveis irregularidades relacionadas ao caso. A análise do pedido ficará a cargo do ministro Nunes Marques, conforme informou a TV Globo.

Os detalhes do processo estão sob sigilo, e espera-se que, caso o processo seja aberto, pessoas envolvidas sejam chamadas para prestar depoimento.



