Reprodução Casa de Rueda é incendiada





Em meio à turbulenta disputa pelo comando do partido União Brasil, o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, viu sua residência de veraneio, situada em Pernambuco, ser alvo de um incêndio nesta segunda-feira (11). O incidente também atingiu a casa da irmã de Rueda, Emília Rueda, tesoureira do partido. Ambas as residências ficam na praia de Toquinho, próxima a Porto de Galinhas, no litoral sul do estado.

Rueda estava em Miami, nos Estados Unidos, quando recebeu a notícia do ocorrido. O dirigente manifestou a intenção de retornar ao Brasil ainda na noite de ontem, com previsão de chegada para esta terça-feira (12).





A guerra pelo controle do União Brasil entre Rueda e Luciano Bivar, ex-aliados e agora em conflito, levanta suspeitas sobre o incidente. As tensões já haviam chegado ao ponto de Bivar registrar um boletim de ocorrência contra Rueda por alegadas ameaças. Procurado pelo iG , Bivar não se manifestou até o momento.

Em comunicado oficial, Rueda expressou profundo pesar pelo incêndio nas duas residências e solicitou à Polícia Civil de Pernambuco uma investigação rápida e rigorosa sobre os acontecimentos.

“A família não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias”, afirma a nota, sem mencionar o nome de Bivar.

Tanto Rueda quanto sua irmã enfatizaram a confiança na apuração dos fatos e ressaltaram que não se deixarão intimidar por qualquer ameaça que venha a surgir.