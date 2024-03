redacao@odia.com.br (IG) Luciano Bivar

O deputado federal Luciano Bivar sugeriu que o incêndio na casa do presidente do partido União Brasil, Antônio Rueda, pode ter sido um “golpe do seguro” pois a casa “estava abandonada há anos”. A informação foi dada ao Metrópoles.

“Primeiro, precisa saber se não é o golpe do seguro, já que a casa estava abandonada há anos, e a estrutura, totalmente comprometida, segundo informações da região”, disse Bivar.

Rueda e Bivar são ex-aliados e disputam o comando do União Brasil. O atrito já havia levado Bivar a registrar um boletim de ocorrência contra Rueda por supostas ameaças. Desta vez, Rueda relatou à polícia que também foi ameaçado pelo deputado.

Questionado sobre a informação de que o partido pedirá a sua cassação, Bivar disse que também pedirá a cassação de vários de seus antigos aliados.

“Também vou pedir a cassação de vários deles, mas, infelizmente, o estatuto é soberano e só se sobrepõe ao Poder Judiciário”, disse o parlamentar.

A residência de veraneio de Rueda, situada em Pernambuco, foi alvo de um incêndio na noite de segunda-feira (11). A casa de Emília Rueda, irmã de Rueda e tesoureira do partido, também foi atingida. As duas residências ficam na praia de Toquinho, no litoral sul do estado.