O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) , deixou oficialmente o Republicanos na última sexta-feira (8) e agora fará parte da mesma sigla que seu pai, Jair Bolsonaro (PL).





A filiação ocorreu em um ato discreto, embora fosse da vontade de Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, fazer algo "grandioso". Até o momento, não há informações sobre quando haverá um evento para comemorar a entrada do político na sigla.

A tendência é que o segundo filho de Jair Bolsonaro seja o presidente da sigla no município do Rio de Janeiro, após convite feito por Valdemar no fim de janeiro. Todos os filhos do ex-presidente já eram filiados ao partido.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) vai realizar um evento de pré-candidatura a Prefeitura do Rio de Janeiro no próximo sábado (16). Além da executiva municipal, Carlos também deverá assumir a coordenação da campanha de Ramagem.

