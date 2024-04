Divulgação Ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo, agora no MDB

Aldo Rebelo, secretário de Relações Internacionais da prefeitura de São Paulo, se filiou nesta sexta-feira (5) ao MDB. O político pertencia ao PDT, partido que já havia anunciado em outras circunstâncias seu apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na eleição para a prefeitura da capital.



Rebelo, é um dos principais nomes cotados para ser vice do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) em sua tentativa de se reeleger na capital. A formalização de sua mudança foi feita nas últimas horas da janela partidária.





Rebelo, que já foi ministro de Lula (PT) em seu primeiro mandato e Dilma Rousseff, se tornou secretário de Relações Internacionais da gestão Nunes em fevereiro deste ano, após a saída de Marta Suplicy (PT) para ser vice de Boulos na disputa eleitoral deste ano.

Além de ministro durante os governos petistas (Defesa; Ciência, Tecnologia e Inovação; Esporte; e Coordenação Política e Assuntos Econômicos), Rebelo também foi deputado federal por cinco mandatos pelo PCdoB.

Na última pesquisa realizada pelo Datafolha, Boulos aparecia em uma pequena vantagem contra Nunes, apesar do empate técnico: 30% a 29% , respectivamente. O deputado terá o apoio de Lula nessas eleições, enquanto o atual prefeito será apoiado por Jair Bolsonaro (PL).

