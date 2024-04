João Vitor Revedilho Guilherme Boulos é pré-candidato a prefeito de São Paulo





Nesta terça-feira (2), o pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL-SP), está agendado para se reunir com vereadores do PSOL e do PT na Câmara Municipal para discutir a privatização da Sabesp.

O encontro visa traçar estratégias para impedir a venda da empresa, conforme reportado pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

A discussão em torno da privatização da Sabesp ganhou destaque após a Assembleia Legislativa aprovar, no final do ano passado, o processo de privatização da empresa.

Entretanto, devido ao novo contrato, agora é necessária a autorização dos vereadores paulistanos para que a empresa continue operando na capital.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) encaminhou o projeto para a Câmara em março, e os vereadores estão atualmente avaliando o caso com cautela.





Boulos e os vereadores de esquerda já manifestaram sua oposição à privatização da Sabesp e estão elaborando um plano para tentar impedir a venda.

Além disso, o pré-candidato do PSOL pretende abordar esse tema durante a campanha municipal, estabelecendo paralelos com o setor de energia elétrica.

Nos últimos meses, os paulistanos têm enfrentado sérios problemas devido às constantes quedas de energia, atribuídas à empresa Enel.

