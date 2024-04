Reprodução José Guaranho, policial que matou o petista Marcelo Arruda

Jorge Guaranho, ex-policial penal acusado de matar Marcelo Arruda, guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR), teve seu julgamento suspenso após decisão do juiz Hugo Michelini. O adiamento veio em decorrência do abandono por parte da defesa do réu o plenário do Tribunal do Júri, pouco tempo após o início da análise do crime.



O julgamento foi interrompido quase uma hora após o início da sessão. O juiz havia negado os primeiros pedidos dos advogados de Guaranho. O júri agora está remarcado para o próximo dia 2 de maio, após decisão de Michelini.





O pedido por parte da defesa do réu era justamente um adiamento do caso, pois uma testemunha na lista do processo não foi localizada. Também pediram para que os documentos anexados pelo Ministério Público não fossem considerados pois, de acordo com eles, estavam fora do prazo.



Os pedidos não foram aceitos por Michelini. Por conta disso, a defesa de Guaranho optou por abandonar o tribunal.

Relembre o caso

Jorge Guaranho é acusado de assassinato de Marcelo Arruda, guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Em julho de 2022, Arruda celebrava seu aniversário em um clube privado, quando Guaranho teria o acertado com tiros. O crime foi apontado como violência política, um agravante para uma suposta pena do ex-policial penal.

