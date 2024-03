Tom Costa/MJSP Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski - 15.02.2024





O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, trouxe à tona detalhes sobre a fuga de detentos da Penitenciária de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em uma reunião ministerial realizada nesta segunda-feira (18), o ministro relatou que a evasão dos presos ocorreu em um período curto após sua posse no cargo.

Lewandowski destacou a possibilidade de a fuga estar relacionada às obras em andamento na unidade prisional, sugerindo que os criminosos teriam se aproveitado das intervenções estruturais para planejar e executar a fuga meticulosamente.

Os detentos, identificados como Rogério da Silva e Deibson Cabral, conseguiram escapar de suas celas, passaram por um buraco na parede, desceram pelo telhado e cortaram a grade de arame do pátio, tudo sem levantar suspeitas.

As autoridades estão empenhadas em localizar os fugitivos há aproximadamente 35 dias, mobilizando mais de 500 policiais na região de Mossoró. Recentemente, surgiram informações de que os foragidos tentaram invadir uma residência na cidade de Baraúna, intensificando ainda mais os esforços das forças de segurança para capturá-los.

Os dois detentos são acusados de ter ligações com a facção Comando Vermelho, no Acre, onde estavam presos até setembro do ano passado. Por isso, a expectativa era da dupla tentar chegar ao Rio de Janeiro, estado onde estão as principais lideranças do grupo criminoso.



A reunião ministerial presidida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi marcada por cobranças e solicitações de informações detalhadas sobre as ações desenvolvidas por cada ministério. Ricardo Lewandowski foi um dos sete ministros que se pronunciaram durante o encontro.





Quem são os detentos foragidos?

Rogério da Silva Mendonça, o Querubin, tem 35 anos. Natural de Rio Branco, no Acre, ele foi transferido para o Rio Grande do Norte após uma rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, na capital acreana, em julho de 2023.

Deibson Cabral Nascimento, conhecido como Tatu, nasceu em Brasileia (AC). Ele tem 33 anos e também estava no presídio de segurança máxima de Mossoró desde 2023. Foi transferido de Rio Branco no mesmo grupo de Rogério, após tramarem uma rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves em julho do ano passado.

