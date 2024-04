redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Carla Zambelli admite estar preocupada com possível cassação pelo TSE

A primeira-dama Janja foi acionada no Ministério Público Federal (MPF) pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no último domingo (31). O motivo da ação seria uma suposta interferência no caso do ex-jogador Robinho, condenado pela justiça por estupro.



O motivo da acusação, segundo a parlamentar, seria uma suposta pressão de Janja contra o relator do caso e presidente do STJ, Francisco Falcão; Janja teria "pedido" para que Robinho fosse preso. Zambelli pede para que a primeira-dama seja investigada pelos crimes de coação e tráfico de influência.





Em suas redes sociais, Zambelli escreveu: “Entramos no MPF ontem, com notícia-crime e consequente requerimento de abertura de investigação contra Janja pela possibilidade dela ter incorrido nos crimes de coação no curso do processo e tráfico de influência, segundo denúncia veiculada pela imprensa”.

A deputada afirma que, às vesperas do jogador condenado por estupro, Janja teria ligado para o presidente do STJ para que o caso fosse solucionado. No fim de março, o CNJ determinou por maioria que Robinho deveria cumprir em solo brasileiro a pena de nove anos por estupro, condenado também na Itália. Falcão, posteriormente, votou favoravelmente ao cumpimento da pena do jogador no Brasil.

Apesar das acusações, a parlamentar não as detalhou, tampouco disse ter gravações que comprovem o que ela diz. Zambelli ainda acusa Janja de "trabalhar em indicações de juízes na Justiça Federal" e para uma das duas vagas abertas no TRF da 3ª Região.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp