Foto: Reprodução de vídeo Robinho está preso no Brasil

André Fufuca, ministro do Esporte, se manifestou em suas redes sociais nesta sexta-feira (22) sobre a violência sexual contra mulheres. A declaração de Fufuca veio após a prisão do ex-jogador de futebol Robinho, mas ele não mencionou o condenado por um caso de estupro na Itália, em 2013, em suas declarações.

Declaração de Fufuca

“Violência sexual é inadmissível e nenhum crime pode ficar impune, especialmente os hediondos. Acredito que a Justiça deve ser cumprida sempre e que todos os condenados devem ser responsabilizados por seus atos”, escreveu o ministro do Esporte.

“Como ministro do Esporte, continuarei fortalecendo políticas contra a violência sexual, bem como para o apoios às vítimas e promovendo uma cultura de respeito e dignidade no esporte e na sociedade”, completou em suas redes sociais.

Robinho não é o único ex-jogador brasileiro envolvido em um caso de violência sexual contra mulheres. Em fevereiro, Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro. Entretanto, na última quarta-feira (20), a Justiça espanhola aceitou o pedido da defesa do jogador para deixá-lo em liberdade provisória.

Nota do Ministério do Esporte sobre ambos casos

Em nota oficial publicada nesta sexta-feira, a pasta disse que "a condenação dos envolvidos é um passo importante, proporcionando alguma forma de justiça às vítimas. A justiça deve ser aplicada de forma rigorosa e imparcial, garantindo que os culpados sejam responsabilizados por seus atos, sem concessões".



Ainda em nota, o Ministério se colocou ao lado das mulheres e pronunciou que "continuará a trabalhar para fortalecer políticas e ações que contribuam para a prevenção e o combate à violência sexual, bem como para o apoio às vítimas e a construção de uma cultura de respeito e dignidade no esporte e na sociedade".

