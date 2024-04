Reprodução/Twitter Médico caiu em buraco no ES





Na manhã desta segunda-feira (1º), um médico foi engolido por uma cratera que se abriu repentinamente no momento em que ele passava por uma rua da cidade Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, a caminho de um hospital para pegar um exame.

O episódio ocorreu enquanto o homem andava pela calçada, carregando uma sacola, em frente a um terreno que exibia placas de proibido estacionar. De maneira surpreendente, o solo cedeu, formando um buraco no qual o médico caiu.

Depois, parte de um muro desabou sobre o buraco onde a vítima estava, aumentando a gravidade do incidente.

Testemunhas que estavam próximas ao local reagiram imediatamente, correndo para prestar socorro ao médico. Uma pessoa conseguiu estabelecer comunicação com o homem e, posteriormente, desceu no buraco para resgatá-lo.

Após a difícil operação de retirada, o médico foi levado às pressas para um hospital particular, onde receberá os cuidados necessários.





A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Defesa Civil, agiu prontamente isolando a área afetada pela cratera. Enquanto isso, o responsável pela calçada onde ocorreu o incidente relatou que não havia indícios de risco prévio no local e já acionou um engenheiro para investigar as causas do acontecimento.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do médico, o que mantém a preocupação e a comoção entre os moradores da região.

