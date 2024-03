Nelson Jr./SCO/STF Ministro do STF Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira (28) que a investigação do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes seja enviada à Procuradoria Geral da República (PGR).

Assim, o órgão deve analisar o material da Polícia Federal (PF) e se manifestar sobre a conclusão do inquérito. A PGR também fica responsável por decidir se apresentará ou não uma denúncia à Corte. Caso o faça, os acusados se tornam réus e podem ser condenados pelos crimes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp





Operação Murder Inc

No último domingo (24), a PF prendeu três suspeitos de serem os mandantes do crime cometido em 14 de março de 2018. São eles:

- Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro);

- Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), deputado federal;

- Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio.

Enquanto os irmãos Brazão seriam os 'mentores intelectuais', Rivaldo é investigado por suposta obstrução de justiça ao dificultar o andamento das investigações.