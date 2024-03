Reprodução: Montagem O Dia - 24/03/2024 Domingos Brazão (à esq.) e Chiquinho Brazão (à dir.) em montagem

Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, suspeitos de serem os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018, foram transferidos de Brasília para outra penitenciária na manhã desta quarta-feira (27). O terceiro envolvido no crime, o delegado Rivaldo Barbosa, permanece preso na capital federal.

Os presídios para onde os irmãos serão transferidos não serão divulgados por motivos de segurança, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os três foram levados do Rio de Janeiro para Brasília no domingo (24) . Eles passaram por exames no Instituto Médico Legal (IML) antes de entrarem na Penitenciária Federal.

Domingos, Chiquinho e Rivaldo Barbosa foram alvos da Operação Murder, Inc., deflagrada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e pela Polícia Federal (PF). Foram cumpridos os três mandados de prisão preventiva expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta segunda-feira (25), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou, de forma unânime, para manter os suspeitos presos . Na terça-feira (26), o relator do caso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), defendeu que Chiquinho continue preso . Os deputados ainda devem analisar a medida. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), houve um pedido de vista e a votação ocorrerá na segunda semana de abril.





Quem são os suspeitos?

Os irmãos são políticos com longa trajetória no estado do Rio de Janeiro, e a família Brazão, historicamente, tem reduto eleitoral e político em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A região é dominada por grupos paramilitares.

Já Barbosa, o terceiro preso na operação conjunta da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal, é ex-chefe da Polícia Civil fluminense.

