Reprodução: Redes Sociais O que restou da ponte Francis Scott Key após a colisão de um navio cargueiro

A busca pelas seis pessoas desaparecidas por conta da colisão de um navio cargueiro com o pilar da ponte Francis Scott Key, em Baltimore , está suspensa, segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos. As autoridades consideram que as pessoas estão mortas.

Acredita-se que os desaparecidos trabalhavam na equipe de construção de estradas. Dois desses funcionários eram da Guatemala, conforme o Ministério das Relações Exteriores do país. Entre eles estavam um jovem de 26 anos, natural de San Luis, Petén, e um homem de 35 anos de Camotán, Chiquimula.

O ministério afirmou que ambos estavam trabalhando no “reparo do asfalto da ponte no momento do acidente”.

As demais vítimas são do México, Guatemala, Honduras e El Salvador, segundo Rafael Laveaga, chefe da Seção Consular da Embaixada do México em Washington.

“Era uma equipe que estava consertando partes, acho que buracos na ponte. São eles que vão construir a ponte novamente – os latinos", afirmou Laveaga a jornalistas, ressaltando que é muito cedo para citar todas as nacionalidades das vítimas. “Acidentes acontecem e foi uma tragédia muito infeliz”, acrescentou ele.





Reconstrução do local

Segundo o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA (USACE), mais de mil pessoas ajudarão na limpeza do local e na reconstrução da ponte de Baltimore. A equipe deve contar com “especialistas em engenharia, construção, contratação e operações”.

“Nossos pensamentos estão com aqueles que foram afetados pelo trágico colapso da ponte Francis Scott Key”, declarou o comandante do distrito de Baltimore, coronel Estee Pinchasin.

“Nossos gerentes de emergência estão monitorando de perto o incidente e coordenando com agências parceiras quaisquer possíveis solicitações de apoio", completou.

O acidente

Na madrugada de terça-feira (26), o navio cargueiro batizado de DALI, de 300 metros de comprimento e 48 de largura, colidiu com o pilar da ponte Francis. Segundo os bombeiros, várias pessoas teriam caído na água. As autoridades confirmaram ainda que veículos também caíram no rio Patapsco.

De acordo com o chefe do corpo de bombeiros local, James Wallace, duas pessoas foram retiradas da água com vida, sendo que uma delas ficou em estado grave.





Segundo o governador de Maryland, a tripulação do Dali avisou as autoridades portuárias que perdeu o controle do cargueiro, e que os propulsores não estavam funcionando.

Moore informou que a tripulação emitiu um alerta de "Mayday", antes do acidente, o que proporcionou tempo para as autoridades de bloquearem parcialmente o tráfego na ponte.

"Somos gratos porque, entre o 'mayday' e o colapso da ponte, agentes puderam interromper o fluxo de tráfego. Dessa forma, havia menos carros na ponte", declarou o governador.

Na Casa Branca, o atual presidente Joe Biden afirmou que o governo vai trabalhar com os parlamentares no Congresso para garantir que Maryland receba o apoio necessário. "Minha intenção é que o governo federal pague todo o custo da reconstrução daquela ponte e espero que o Congresso apoie meu esforço”, disse mandatário norte-americano.

A ponte Francis Scott Key foi fundada em 1977 e tinha quase 3 quilômetros de extensão. A estrutura também fica perto do porto de Baltimore.

