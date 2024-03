Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/12/2023 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Uma pesquisa PoderData realizada de 23 a 25 de março de 2024 mostra que 47% dos brasileiros aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 45% declaram desaprovar. Esses percentuais empatam dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Desde janeiro, as taxas oscilaram desfavoravelmente ao presidente, retornando ao patamar polarizado registrado no final de 2023. Em janeiro, o índice era de 49%.

Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos, totalizando 2.500 entrevistas em 202 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

A administração petista é mais bem avaliada por jovens de 16 a 24 anos (60%), por idosos de 60 anos ou mais (57%) e por quem cursou até o ensino fundamental (56%). No entanto, pontos de vulnerabilidade são observados, com o governo sendo pior avaliado entre os moradores das regiões Sul (56%) e Centro-Oeste (55%) e os que ganham mais de 5 salários mínimos (57%).

A avaliação negativa do trabalho pessoal do presidente Lula superou a positiva depois de 4 meses. A taxa dos que consideram o trabalho do petista "ruim/péssimo" oscilou 2 pontos para cima, atingindo o maior patamar numérico desde o início do mandato: 36%. Aqueles que declaram que a atuação de Lula é "boa/ótima" também desceram ao menor patamar numérico: 31%. Há ainda 26% que avaliam o desempenho do petista como "regular", enquanto 7% não souberam responder.

A pesquisa PoderData realizada de 23 a 25 de março de 2024 também fornece dados estratificados sobre a aprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Sexo:

Homens: 44% aprovam, 48% desaprovam

Mulheres: 50% aprovam, 43% desaprovam

Idade:

16 a 24 anos: 60% aprovam, 34% desaprovam

25 a 44 anos: 40% aprovam, 51% desaprovam

45 a 59 anos: 43% aprovam, 48% desaprovam

60 anos ou mais: 57% aprovam, 40% desaprovam

Região:

Sudeste: 50% aprovam, 42% desaprovam

Sul: 33% aprovam, 56% desaprovam

Centro-Oeste: 43% aprovam, 55% desaprovam

Norte: 46% aprovam, 52% desaprovam





Nordeste: 52% aprovam, 40% desaprovam

Escolaridade:

Fundamental: 56% aprovam, 34% desaprovam

Médio: 41% aprovam, 53% desaprovam

Superior: 44% aprovam, 52% desaprovam,

Renda familiar:

Até 2 salários mínimos: 49% aprovam, 40% desaprovam

De 2 a 5 salários mínimos: 51% aprovam, 48% desaprovam

Mais de 5 salários mínimos: 37% aprovam, 57% desaprovam

A pergunta realizada pelo PoderData foi: "Você aprova ou desaprova o governo do presidente Lula?".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp