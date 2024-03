Rena Olaz/Câmara Municipal do RJ A sessão foi um pedido de deputados do PSOL e do PT.

A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL) e ao motorista Anderson Gomes nesta terça-feira (26). Os dois foram mortos a tiros no Centro do Rio de Janeiro em 2018.

Nesta semana, foram presos três suspeitos de envolvimento no crime , mas a homenagem já havia sido marcada antes deste desdobramento da investigação.

A sessão, solicitada por deputados do PSOL e do PT, contou com uma apresentação de percussão do grupo Batalá Brasília e com a participação das parlamentares Talíria Petrone (PSOL), Luiza Erundina (PSOL) e Maria do Rosário (PT).

Marielle e Anderson são homenageados no mesmo dia em que a Câmara começa a avaliar o mandado de prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão , um dos suspeitos de ter sido o mandante da execução.

O parlamentar foi preso no último domingo (24) por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Além de Chiquinho, os outros suspeitos são o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp