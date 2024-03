Jornal O Dia - 24/03/2024 Domingos Brazão (à esq.) e Chiquinho Brazão (à dir.) em montagem

Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) que foi preso no domingo (24), ameaçou adversários antes das mortes da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes .

Brazão foi detido por ser considerado um suspeito de ter mandado assassinar Marielle Franco e Anderson Gomes, em março de 2018. Além de Domingos, o irmão, Chiquinho Brazão, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil fluminense, são suspeitos de fazerem parte do crime.

Em 2014, durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Domingos Brazão, então deputado estadual pelo MDB, discutiu com Cidinha Campos (PDT). Ele a chamou “vagabunda” e “p***”, e recebeu a resposta de que era “melhor ser puta do que matador e ladrão".

Brazão replicou dizendo: “Mando matar vagabundo mesmo. Sempre mandei. Mas vagabundo. Vagabunda ainda não mandei matar.”

Em 2017, três anos após ter ameaçado Cidinha, Brazão, que já era conselheiro do TCE-RJ, foi preso cautelarmente na Operação Quinto do Ouro, deflagrada pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Polícia Federal.

Segundo as investigações, integrantes do TCE-RJ recebiam 15% dos valores fundamentados pelo Fundo de Modernização do Tribunal para pagamentos de faturas vencidas de provedores de alimentação para presos e adolescentes que estavam sujeitos a medidas de internação. Além disso, havia também o favorecimento das empresas de transporte em atos de fiscalização do Tribunal.

De acordo com a PF, em uma delação premiada prestada pelo então conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, durante uma reunião no prédio do TCE-RJ foi cogitada a possibilidade de José Maurício Nolasco, também conselheiro e preso na Operação Quinto do Ouro, fechar colaboração premiada. A hipótese teria irritado Brazão, que declarou:

"Se ele fizer isso ele morre. Eu começo por um neto, depois um filho, faço ele sofrer muito, e por último ele morre", disse Domingos em relatório da PF.

