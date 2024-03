Rena Olaz/Câmara Municipal do RJ Marielle Franco, morta em 2018

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria, na madrugada desta segunda-feira (25), para prender os suspeitos de mandarem assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes , em março de 2018.

A ordem de prisão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes neste final de semana. Logo depois, os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia apresentaram o voto. Para formar os cinco magistrados da Primeira Turma, restam votar ainda os ministros Luiz Fux e Flávio Dino, que tem até o final desta segunda para inserir o voto em plenário virtual.

A Primeira Turma do STF averigua se Moraes seguiu corretamente os critérios do mandado de prisão dos suspeitos. No último domingo (24), foram presos os irmãos Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão, além de Rivaldo Barbosa , apontados como mandantes do assassinato de Marielle e Anderson.

Os irmãos são políticos com longa trajetória no estado do Rio de Janeiro, e a família Brazão, historicamente, tem reduto eleitoral e político em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A região é dominada por grupos paramilitares.

Já Barbosa, o terceiro preso na operação conjunta da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal, é ex-chefe da Polícia Civil fluminense.

