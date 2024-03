Reprodução Presidente Lula





Em reunião ministerial realizada nesta segunda-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma cobrança direta ao ministro da Comunicação, Paulo Pimenta (PT-RS), enfatizando a necessidade de aprimoramento na comunicação do governo. Pimenta explicou aos presentes na reunião os desafios enfrentados nesse aspecto, especialmente em relação ao uso do WhatsApp e outras mídias digitais, no qual ele pretende “invadir”.

O ministro destacou que o WhatsApp se tornou um canal fundamental para informações e debates políticos no Brasil, especialmente em grupos onde diferentes ideologias se confrontam.

Ele expressou sua preocupação com o domínio de grupos de extrema-direita e a disseminação de informações não relacionadas ao governo Lula ou mesmo críticas à atual gestão.

Paulo Pimenta ressaltou a importância de encontrar mecanismos para que as realizações positivas do governo sejam divulgadas e replicadas nos grupos de WhatsApp, visando contrapor as narrativas adversas.

Nesse sentido, o ministro informou que uma agência de publicidade e comunicação está sendo procurada por meio de uma licitação em curso para cuidar das mídias digitais do governo. Ele ainda pontuou que, no primeiro ano de gestão, não teve uma empresa para administrar essa área.

Ele também enfatizou a regionalização das informações, destacando a importância de os ministros e a base governista dialogarem com seus eleitores para ampliar o alcance das ações do governo em cada região do país.





O ministro salientou que a sociedade atual tem uma urgência e uma pressa diferentes das gestões anteriores, demonstrando um desejo por mais ações do governo e necessidade de informação sobre essas ações.

Assim, a estratégia proposta é entrar nos grupos de WhatsApp para divulgar e informar os resultados positivos do governo federal.

