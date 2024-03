Reprodução Ronnie Lessa e Marielle Franco





As confissões feitas por Ronnie Lessa, assassino da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, foram gravadas em áudio e vídeo, fundamentando assim a delação premiada que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana. A informação foi dada pelo jornalista César Tralli, na GloboNews.

Ao longo do segundo semestre do ano passado, Ronnie Lessa prestou diversos depoimentos aos investigadores do caso. Esses encontros ocorreram no presídio federal de Campo Grande, onde Lessa está detido, isolado numa cela.

De acordo com os detalhes revelados na delação, Lessa participou de uma reunião com os dois mandantes do assassinato de Marielle, ouvindo diretamente deles o interesse em contratá-lo para cometer o crime.

O conteúdo da delação também inclui informações sobre o local da reunião, sua duração, o teor das conversas e até mesmo a despedida dos mandantes com apertos de mãos. Cerca de três semanas após esse encontro, conforme os depoimentos de Ronnie, o atentado fatal contra Marielle Franco foi realizado.

Após a comoção nacional gerada pela morte de Marielle e a intensificação das investigações, Ronnie Lessa relatou aos investigadores que se encontrou pessoalmente com os mandantes do homicídio. Ele expressou sua preocupação com a pressão da sociedade e o risco de ser identificado e preso.

Surpreendentemente, os mandantes asseguraram ao assassino que a investigação em curso pela Polícia Civil do Rio não levaria a lugar algum, insinuando possuir acesso privilegiado a pessoas envolvidas na apuração do caso.





Cesar Tralli ressaltou a importância dessa delação premiada, pois tudo o que Ronnie Lessa afirmou exigiu uma verificação rigorosa por parte das autoridades policiais.

A investigação está próxima do fim por conta da delação. Os nomes dos mandantes do crime devem ser revelados em breve pela justiça brasileira.

