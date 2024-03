Rena Olaz/Câmara Municipal do RJ Marielle Franco foi assassinada em 2018

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta terça-feira (19) que a delação premiada de Ronnie Lessa , acusado de assassinar a vereadora carioca Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes , foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal) .

A versão do ex-policial militar deverá colaborar com as investigações e ajudar a esclarecer quem mandou matar Marielle. O crime aconteceu em 2018 e completou seis anos na semana passada, no dia 14 de março.

De acordo com Lewandowski, com a homologação, o desfecho do caso deverá acontecer em "breve". No pronunciamento, o ministro da Justiça fez questão de ressaltar a importância da delação. Preso e réu por cometer os assassinatos, Lessa espera uma redução na pena.

"Nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que em breve teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco", declarou o ministro da Justiça.





Caso no STF

Na semana passada, o caso foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) . Responsável pela investigação desde o ano passado, a Polícia Federal enviou ao STF a investigação sobre o assassinato da vereadora após novas provas mencionarem um parlamentar federal, que possui foro. O ministro Alexandre de Moraes é o relator das investigações na Corte.

Esperança

As notícias que acabam de sair com os avanços da investigação sobre o caso da minha irmã e do Anderson, nos dão fé e esperança de que finalmente teremos respostas para esse assassinato político, covarde e brutal.



Ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Anielle Franco disse que a homologação dá "esperanças". "As notícias que acabam de sair com os avanços da investigação sobre o caso da minha irmã e do Anderson, nos dão fé e esperança de que finalmente teremos respostas para esse assassinato político, covarde e brutal", escreveu.

Segundo Anielle, a homologação mostra que as instituição estão comprometidas em finalizar o caso. "Mais um passo dado. Mas seguiremos acompanhando até o final e trabalhando para que nunca mais uma pessoa tenha a sua vida interrompida por ser quem é ou pelas ideias que defende", finalizou.

