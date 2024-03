Reprodução: Câmara dos Deputados Gutemberg Reis, deputado indiciado pela Polícia Federal junto de Mauro Cid, Bolsonaro e outras 14 pessoas



Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal nesta terça-feira (19) em inquérito que investiga uma fraude no cartão de vacinação do ex-presidente. Além dele, outras 16 pessoas também foram indiciadas , entre elas o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ). De acordo com a PF, o esquema criminoso arquitetado por Mauro Cid e Bolsonaro teria o beneficiado após a inclusão de seus dados em uma possível falsa imunização nos registros do Ministério da Saúde.









Em 16 de junho de 2022, data da primeira dose do imunizante teria sido lançada no ConectSUS, o deputado federal estava em Brasília. De acordo com as investigações, os dados sobre a vacinação teriam sido incluídas em 18 de novembro de 2022.

Quem é Gutemberg Reis?

Eleito deputado federal em 2018, Gutemberg Reis é filiado ao MDB e é irmão do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), cidade que é tida como principal alvo das investigações da PF pela inclusão de dados falsos em comprovantes de vacina.



De acordo com os investigadores, o sistema de informações foi fraudado em dezembro de 2022 por João Carlos de Sousa Brecha, secretário municpal do Governo de Duque de Caxias. O objetivo da fraude era incluir dadso falsos de vacinação de Bolsonaro, Mauro Cid e seus familiares. A esposa de Cid teria obtido um comprovante falso em 2021. O Supremo Tribunal Federal analisa o caso.

Duque de Caxias: epicentro das investigações

Em 2021, a Prefeitura de Duque de Caxias foi alvo de um mandado de segurança, para que a Justiça estadual tivesse conhecimento dos nomes das pessoas vacinadas que constavam no sistema de informação (SI-PNI). A prefeitura só disponibilizou os dados em fevereiro de 2024, em planilhas de Excel.

Em análise preliminar, discrepâncias relevantes foram vistas entre as quantidades de dsoes recebidas e aplicadas no município. Agora, o Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE) do MP ficará responsável pela análise das planilhas para verificar se os dados enviados são verdadeiros.

Flávio Bolsonaro e a família Reis

Na última segunda-feira (18), o senador Flávio Bolsonaro (PL) esteve em Duque de Caxias, reduto eleitoral do deputado indiciado. Ele foi recebido por Washington Reis (ex-prefeito do município e atual secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana) e por Rosenverg Reis (deputado estadual pelo MDB), também irmão de Gutemberg. No encontro, o senador gravou um vídeo em apoio à pré-candidatura de Netinho Reis, sobrinho dos três políticos e que deve concorrer à prefeitura de Caxias.

