A Polícia Federal indiciou João Carlos Brecha, então secretário de governo do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por inserção de dados falsos em certificados de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sua filha. A informação foi obtida pelo jornal O GLOBO e o inquérito segue em sigilo.

O relatório final das investigações, enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aponta que Brecha teria utilizado os serviços de internet do telefone celular registrado em nome de seu pai e, posteriormente, de sua residência para a prática criminosa.

Segundo o documento da PF, os elementos de prova contradizem o que Brecha afirmou em depoimento, no qual negou qualquer participação no crime. O secretário também negou conhecer ou ter tido contato com o ex-major do Exército Ailton Gonçalves Barros. No entanto, a análise da extração pericial dos dados armazenados no telefone celular apreendido com o militar revelou que ele tinha o contato telefônico de Brecha. As mensagens entre os dois, no aplicativo WhatsApp, foram apagadas.

A análise dos dados extraídos do celular de Brecha confirmou que ele também possuía o número de Ailton em sua agenda telefônica. Além disso, a perícia revelou que, ao contrário do que Brecha havia afirmado, ele manteve interações com Ailton em dezembro de 2022, período em que ocorreram diversas inserções e exclusões de dados de vacinação dos investigados nos sistemas do Ministério da Saúde.



“Tais elementos de prova refutam a inexistência de relação entre os investigados e reforçam a participação de ambos no esquema criminoso”, concluem os investigadores.

Para a PF, Ailton foi acionado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid para intermediar, junto a Brecha, as fraudes em benefício próprio e das três filhas, o que ocorreu em 17 de dezembro de 2022.

