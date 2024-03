Reprodução Jair Bolsonaro decidiu ficar em silêncio em depoimento à PF

O ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal) , retirou nesta sexta-feira (15) o sigilo do depoimento de 27 pessoas investigadas na Operação Tempus Veritatis , que apura a tentativa de um golpe de Estado em 2022.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), outras 13 pessoas preferiram não dar suas versões sobre o caso e ficaram em silêncio nos depoimentos à Polícia Federal (PF).

Ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, Walter Braga Netto está entre os investigados que permaneceram em silêncio. Augusto Heleno , ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), também optou por ficar calado.





Investigados que ficaram em silêncio:

- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

- Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa;

- Almir Garnier Santos; ex-comandante da Marinha;

- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

- Ailton Gonçalves Moraes Barros, major reformado do Exército;

- Amauri Feres Saad; advogado;

- Angelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército;

- Helio Ferreira Lima, ex-comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais de Manaus do Comando Militar da Amazônia;

- José Eduardo de Oliveira e Silva, padre na paróquia São Domingos, em Osasco (SP);

- Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro e coronel do Exército;

- Mario Fernandes, ex-comandante da Secretaria-Geral da Presidência;

- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro de Defesa;

- Rafael Martins de Oliveira, major do Exército;

- Ronaldo Ferreira de Araújo Jr., oficial do Exército

