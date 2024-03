Reprodução Homem sobe em muro e morre com tiro no rosto





Bruno Júnior, de 33 anos, morreu no último sábado (9) com um tiro no rosto após subir no muro de casa, em Apucarana (PR). O responsável por fazer o disparo foi Agnaldo da Silva Oroski, de 41 anos, que foi preso nesta quinta-feira (14).

Segundo informações da polícia, testemunhas revelaram que escutaram tiros na casa vizinha, onde ocorria uma confraternização. A vítima subiu no muro para ver o que estava ocorrendo, quando foi baleado.

No vídeo que tem circulado nas redes sociais é possível ver Bruno andando em um corredor com duas pessoas. Ele sobe no muro e fica observando a casa vizinha. Uma mulher conversa com a vítima, que é baleado e cai no chão, morrendo na hora.

O responsável pelo tiro fugiu e se apresentou à polícia apenas na segunda (11). Ele alegou ter atirado em legítima defesa porque pensou que alguém estava tentando invadir sua residência.





No entanto, testemunhas disseram que o empresário efetuou vários disparos antes de atingir Bruno.

A Polícia apreendeu na casa de Agnaldo a arma do crime, uma pistola 380, espingardas e munições. Ele está preso na cadeia pública de Londrina e poderá responder por homicídio qualificado.

Assista ao vídeo:



Homem morre com tiro no rosto enquanto via briga por cima de muro pic.twitter.com/GDiU5haYwf — BHAZ (@portal_bhaz) March 14, 2024