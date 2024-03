Edson Lopes Jr/Secom Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) defendeu nesta quinta-feira (14) o uso do Theatro Municipal para homenagear a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que receberá o título de cidadã paulistana. Ele argumentou que outros eventos do mesmo tipo já ocorreram no local.

"O Theatro Municipal, quando tem horário vago, já fez cessão de espaço para a OAB, para o Ministério Público, para instituição do funk", comentou Nunes. “A democracia, ela é ampla, a democracia é para todos. [...] Foi a Casa do Povo que aprovou a homenagem”.

“Por que estão tendo esse questionamento? Não é porque ela cometeu algo de errado, porque ela não merece o título. Estão fazendo isso porque ela é esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, vamos criar juízo. Que democracia é essa? Democracia da hipocrisia?”, completou.

Conforme revelou o site Folha de S.Paulo , a bancada do PSOL entrou com uma ação na Justiça e no Ministério Público Eleitoral de São Paulo para que a cerimônia de entrega do título à ex-primeira-dama fosse impedida de ser realizada.

"Vai lá o PSOL entrar com ação judicial. O que é isso? Por que ela é mulher do ex-presidente? Não tem o menor cabimento. [...] Acho que é um tiro no pé essas coisas, porque as pessoas estão percebendo que aí passa a ser perseguição", disparou o prefeito paulistano.

O Theatro Municipal, que comporta pouco mais de 1,5 mil pessoas, foi liberado pela Prefeitura para que o evento aconteça no dia 25 de março. O título de cidadã foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo em novembro de 2023.

Inicialmente, a cerimônia estava prevista para ocorrer na Casa de Leis. Porém, vereadores que foram favoráveis ao título disseram que o espaço legislativo não seria capaz de receber o número de convidados.

Ricardo Nunes x Guilherme Boulos

A ação do PSOL foi vista por Nunes como eleitoreira. A avaliação não é por acaso. O prefeito busca ser reeleito, enquanto seu principal adversário é Guilherme Boulos (PSOL-SP). Os dois estão empatados tecnicamente nas pesquisas.

A eleição municipal acontecerá no primeiro domingo de outubro deste ano. Além de prefeito, os paulistanos escolherão seus vereadores.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp