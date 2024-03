José Cruz/Agência Brasil - 31/07/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou membros do governo a buscar uma reaproximação com os evangélicos. O petista demonstrou preocupação com o aumento da impopularidade entre esse grupo religioso e busca melhorar sua imagem.

O primeiro passo do governo é compreender as demandas dos evangélicos de forma prática e não apenas teórica. O segundo passo é destacar líderes religiosos progressistas que consigam alcançar as pessoas. Por fim, é importante manter um canal aberto de comunicação com Lula.

Essa iniciativa já teve início nesta semana. Segundo informações da coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e o secretário especial de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Ceciliano, participarão do encontro "Reconstruindo com Paz, Amor e Responsabilidade Social."





A senadora Elizete Gama (PSD-MA) também se ofereceu para intermediar o diálogo entre Lula e os evangélicos. No entanto, ela ressaltou que já tentou isso no início da gestão, mas o Palácio do Planalto não demonstrou esforços para uma comunicação eficaz com o grupo.

Lula enfatizou que deseja estar próximo dos evangélicos, como ocorreu nos seus dois primeiros mandatos. Porém, ele esclareceu que não cairá na armadilha do fundamentalismo. O presidente reiterou que seu governo é plural e buscará manter uma boa relação com todas as religiões.