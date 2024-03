Alan Santos/PR Presidentes se encontraram durante viagem de comitiva brasileira aos EUA

Jair Bolsonaro (PL) conversou com o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump , nesta quinta-feira (14). O diálogo foi feito através de uma chamada de vídeo e foi intermediado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que jantou com o ex-líder norte-americano no resort Mar-a-Lago, propriedade do político na Flórida.

Através das redes sociais, Eduardo Bolsonaro revelou que ele e seu pai desejaram sorte a Donald Trump na disputa pelo poder nos Estados Unidos com Joe Biden. O filho do ex-presidente posou para uma foto ao lado do norte-americano e também do deputado federal Mário Frias (PL-SP).

Nesta quinta-feira, a candidatura do Republicano foi confirmada e ele terá a oportunidade de voltar à Casa Branca. "Certamente Trump está ciente do que se passa no Brasil e se há uma característica forte nele é a sua coragem e autenticidade para implementar as decisões corretas. Ao final pude fazer uma chamada de vídeo conectando presidente Trump com presidente Bolsonaro. É impossível não admitir que se tratam dos dois maiores líderes patriotas do ocidente", declarou Eduardo.





"Tudo isso no mesmo dia em que sua nomeação para disputar à presidência dos EUA foi confirmada - e que concorrerá contra Biden. Não só os EUA, mas todo o mundo anseia pelo retorno de Trump, para que tempos de paz e normalidade sejam resgatados. Que Deus abençoe a sua vida", acrescentou.

Com o passaporte apreendido pela Polícia Federal, Bolsonaro está impedido de deixar o Brasil. O ex-presidente é o principal alvo da Operação Tempus Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado em meio às eleições de 2022. Neste momento, quatro aliados de Bolsonaro estão presos preventivamente.